Как смартфоны и часы отслеживают состояние здоровья

Смартфоны компании Google научились отслеживать состояние здоровья пользователей. Цель разработчиков —помочь людям, которым недоступны специализированные носимые устройства. В последнее время функции анализа физической активности набирают всё большую популярность.

Камера Google Pixel научилась анализировать состояние здоровья

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Смартфоны Google Pixel в феврале этого года получат функции мониторинга пульса и дыхания в приложении Fit. Пока разработка появится только на чистом Android и смартфонах производства Google, в дальнейшем она будет доступна и на других Android-смартфонах.

Обе функции полагаются на камеры смартфона.

Частота дыхания будет измеряться отслеживанием подъёма и опускания груди пользователя. Ему необходимо будет использовать фронтальную камеру устройства. В обзор должны попадать голова и грудь человека.

Частоту сердечных сокращений аппараты смогут отслеживать по изменению цвета при движении крови по кончику пальца. Нужно разместить палец перед основной камерой, расположенной с тыльной стороны устройства.

"У многих людей, особенно из малообеспеченных слоёв населения, сейчас нет таких вещей, как носимые устройства, но они всё равно извлекли бы выгоду из возможности отслеживать частоту своего дыхания и пульса", — рассказывает Google.

Это событие показывает две вещи: устройства научились следить за здоровьем пользователей, на эти возможности есть спрос. Разберём, как ещё девайсы контролируют физическую активность.

Фитнес-трекеры и смарт-часы сделали имя на анализе физического состояния

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Фитнес-браслеты и умные часы — главные устройства для анализа физической активности. Они располагаются на запястье, и, в отличие от смартфона, пользователи не расстаются с ними в течение дня, а порой и ночью.

В 2018 году у Apple Watch усовершенствовался анализ физической активности. Часы научились делать ЭКГ и распознавать обморок. Так они превратились из модной игрушки в полезный нишевый гаджет для тех, кто занимается спортом и следит за здоровьем. Примерно тогда же начали продаваться Xiaomi Mi Band. Они были недорогими, но интересными. Считали шаги, калории и пульс, что также позволило собрать аудиторию людей, следящих за здоровьем.

Носимые девайсы обрели популярность у тех, кто контролирует своё состояние, — у спортсменов и испытывающих проблемы с сердцем. В частности, так зарекомендовали себя Apple Watch — в Сети полно историй, как аппарат спасал людям жизнь, фиксируя нарушение пульса.

В 2020 году носимые устройства сыграли на пандемии и начали предлагать возможность замера уровня кислорода в крови (показатель ниже 90% — явный признак поражения лёгких и наличия коронавируса). Из-за этого продажи носимых девайсов поднялись в период пандемии. В частности, в регионах с большим числом заражённых.

— Пользователи всё больше заботятся о здоровье. В первом квартале 2020 года значительный рост отгрузок умных часов наблюдался в Индии, Европе и США — наиболее пострадавших от CoViD-19 регионах, тогда как на других рынках наблюдался спад, — рассказал старший аналитик Counterpoint Research Сюйонь Лим.

Приложения анализируют сон

В последнее время технологические компании уделяют значительное внимание вопросам здоровья и качества сна. Люди всё больше времени проводят за устройствами, а они могут негативно влиять на ночной отдых.

Для решения этой проблемы разработчики создали сотни приложений для нормализации сна.

Самые распространённые приложения содержат плейлисты с успокаивающими звуками. Сверчки, мурчание кота, шум моря — эти звуки расслабляют и, соответственно, помогают заснуть. Pzizz — одно из многих приложений, которое с помощью нейросети генерирует плей-лист из случайных мелодий, фрагментов речи, бинауральных ритмов. Медиатека сервиса позволяет воспроизвести более десяти миллиардов оригинальных плей-листов продолжительностью от нескольких минут до нескольких часов.

Другие программы предлагают упражнения для нормализации сна. Например, 10% Happier — это приложение с широким набором медитативных практик. В частности, есть курсы для людей, испытывающих проблемы со сном. Таких курсов там множество, и они очень разные по хронометражу. Есть короткие сеансы — на три минуты, а есть и хардкорные — на 45 минут.

Операционные системы и соцсети заботятся о цифровом здоровье

В 2018 году в iOS 12 впервые стала доступна функция "Экранное время". Она показывает, как много времени вы проводите в различных играх и приложениях. Подобная возможность есть в "Инстаграме". В настройках приложение показывает, сколько времени пользователь провёл там, а лента сообщает, если пользователь просмотрел все последние посты за 48 часов.

Вернёмся к iOS. "Экранное время" позволяет при необходимости устанавливать ограничения.

Три основных параметра

Время в режиме "В покое". Это передышка от просмотра экрана. В такие периоды пользователю доступны только телефонные вызовы и разрешённые им приложения. Применяется ко всем устройствам, на которых включена функция "Экранное время". А за пять минут до его запуска вы получаете напоминание. Лимиты приложений. С помощью этого параметра можно задавать ежедневные ограничения для категорий приложений. Например, в рабочее время можно сделать доступными только приложения из категории "Производительность", но не из категории "Социальные сети". Разрешённые всегда. Доступ к определённым приложениям может требоваться даже в период действия режима "В покое". По умолчанию разрешены приложения "Телефон", "Сообщения", FaceTime и "Карты", в настройках можно установить свои ограничения или снять дефолтные.

Часы помогают заниматься фитнесом удалённо

В марте прошлого года почти во всех странах был объявлен строгий карантин и людей заперли по домам. Одна из проблем, с которой пришлось столкнуться из-за пандемии, — полное отсутствие физической нагрузки. Люди перестали ходить не только на работу, но и в магазины, в гости, на прогулки.Тогда на помощь пришли разработчики с видеоуроками по фитнесу на популярных сервисах. В частности, они появились в умных часах.

В сентябре 2020-го Apple представила Apple Fitness+ — первый фитнес-сервис, созданный специально для Apple Watch. Одно из его назначений — показ видеоуроков. Занятиями руководят тренеры мирового класса, а приятное дополнение — мотивирующие треки от известных исполнителей. Цена подписки — $9,99 в месяц ($79,99 в год), в России сервис пока недоступен.

Другое решение предложила Huawei. Осенью компания выпустила умные часы — Watch Fit. Они также помогают пользователям заниматься фитнесом без тренера. В часы добавлены анимированные видеоуроки Quick-workout Animations. Их 12. Повторяя за виртуальным человечком, пользователь сможет научиться правильной технике. Всего Huawei Watch Fit поддерживают 44 вида упражнений. С начала пандемии носимые устройства обрели бóльшую попyлярность. Это говорит о том, что устройства и сервисы для контроля здоровья крайне актуальны.

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