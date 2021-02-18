Толстой объяснил, почему предпочёл соцсети Clubhouse компанию "мужиков за гаражами"
Вице-спикер Госдумы поддерживает формат дискуссий, но предпочитает вести их не в онлайне, а в жизни.
Толстой объяснил, почему предпочёл соцсети Clubhouse компанию "мужиков за гаражами"
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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой не исключает, что соцсеть Clubhouse станет популярной площадкой для политических дискуссий, однако сам он пока для себя не нашёл там компании, с которой ему было бы интересно поговорить. Своими впечатлениями от набирающего популярность сервиса он поделился с ведущими шоу "Дайте сказать".
"Я против дискуссий ничего не имею. У меня в округе избирательном, где живут мои избиратели, там гаражи есть, перед гаражами мужики собираются, они там курят стоят, обсуждают всё, политику, как там Америка, серьёзные вопросы поднимают. Вот мне с ними интересно. А в Clubhouse я пока не нашёл такой компании, с которой было бы интересно поговорить. С Илоном Маском, что ли, разговаривать?" — рассуждает он.
Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Петром Толстым смотрите здесь.
Напомним, ранее основатель компании Tesla миллиардер Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина пообщаться с ним в приложении Clubhouse. В Кремле назвали предложение интересным и пообещали проработать этот вопрос.