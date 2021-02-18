Толстой объяснил, почему предпочёл соцсети Clubhouse компанию "мужиков за гаражами"

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой не исключает, что соцсеть Clubhouse станет популярной площадкой для политических дискуссий, однако сам он пока для себя не нашёл там компании, с которой ему было бы интересно поговорить. Своими впечатлениями от набирающего популярность сервиса он поделился с ведущими шоу "Дайте сказать".

"Я против дискуссий ничего не имею. У меня в округе избирательном, где живут мои избиратели, там гаражи есть, перед гаражами мужики собираются, они там курят стоят, обсуждают всё, политику, как там Америка, серьёзные вопросы поднимают. Вот мне с ними интересно. А в Clubhouse я пока не нашёл такой компании, с которой было бы интересно поговорить. С Илоном Маском, что ли, разговаривать?" — рассуждает он.