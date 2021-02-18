"Кисти не восстановились": Лайф узнал о состоянии подростка, потерявшего семью под лавиной в Норильске

В Красноярском реабилитационном центре проходит восстановительный курс 14-летний Макар, который потерял всю семью и сам едва не погиб в ночь на 9 января на горнолыжной базе "Гора Отдельная" в Норильске. Как рассказал Лайфу дядя мальчика Андрей, ребёнок в скором времени может отправиться на курортное лечение. Но прежде всего ему надо восстановить функциональность кистей рук. Мелкая моторика Макару пока не даётся, он не может писать на бумаге, сам завязать себе шнурки и даже ложку и вилку с трудом держит.

"Так в целом молодец, боевое настроение, ходит на все процедуры, на все лечебно-физкультурные программы. Хочет уже скорее вернуться к обычной жизни, к своим друзьям, в школу, на тренировки. Родственники всё возможное делают и помогают, круглосуточно там с ним дежурят, и сейчас супруга моя находится рядом с ним. Выбирают платформу для онлайн-обучения, чтобы наверстать то, что пропустил, и, может быть, как-то разобраться", — пояснил Андрей.

А вот уверенности, кто в дальнейшем будет опекуном Макара, у родственников пока нет. На первом плане у них сейчас забота о здоровье мальчика, его восстановлении и образовании.

"Мы сейчас не загадываем как-то далеко наперёд. У нас перспектива, как правило, измеряется вот: неделя-две. Мы сейчас думаем, подбираем реабилитационный центр — Воронеж, Москва, может быть, Санкт-Петербург, чтобы улучшить динамику прохождения восстановления. Параллельно дистанционная форма обучения, чтобы он не пропускал учёбу", — подытожил Андрей.

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