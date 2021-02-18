СМИ узнали, какие санкции готовит ЕС против России из-за ареста Навального
Ограничительные меры могут быть введены уже в марте.
Алексей Навальный. Фото © Бабушкинский суд Москвы
Совет ЕС по иностранным делам может уже 22 февраля дать зелёный свет антироссийским санкциям из-за ареста Алексея Навального. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.
Впрочем, собеседники агентства сомневаются в том, что ограничения затронут лиц, о санкциях против которых просили сторонники Навального. Связано такое решение с тем, что некоторые страны Евросоюза "опасаются сжигать все мосты с Москвой". По их словам, штрафные меры введут в отношении должностных лиц и организаций, подозреваемых ЕС в непосредственной причастности к ситуации вокруг Навального.
Ограничительные меры могут быть введены в марте, но для этого необходимо одобрение всех 27 стран Евросоюза, отмечают собеседники Bloomberg.
Напомним, 2 февраля суд по делу "Ив Роше" изменил для Алексея Навального условный срок на реальный. Он получил три с половиной года колонии общего режима, однако адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.
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