СМИ узнали, какие санкции готовит ЕС против России из-за ареста Навального

Совет ЕС по иностранным делам может уже 22 февраля дать зелёный свет антироссийским санкциям из-за ареста Алексея Навального. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Впрочем, собеседники агентства сомневаются в том, что ограничения затронут лиц, о санкциях против которых просили сторонники Навального. Связано такое решение с тем, что некоторые страны Евросоюза "опасаются сжигать все мосты с Москвой". По их словам, штрафные меры введут в отношении должностных лиц и организаций, подозреваемых ЕС в непосредственной причастности к ситуации вокруг Навального.