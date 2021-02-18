Школьницу из Киева затравили в Сети и внесли в "Миротворец" за видео в TikTok с критикой мовы

Школьница из Киева — про украинский язык. Видео © Соцсети

Школьницу из Киева затравили в Сети за видео в TikTok с резкой критикой украинского языка. Из-за злосчастных кадров Лиза даже оказалась в базе сайта "Миротворец", который публикует "врагов Украины".

"Если человек не любит этот язык, то зачем на нём разговаривать. Меня очень бесит этот язык, особенно его звучание... Поэтому, маленькие патриотики со своей *** и своих сёл, *** от меня", — говорит на кадрах начинающая блогерша.

Лиза заявила также, что в Киеве почти никто не разговаривает на украинском языке, все общаются на русском. О своей нелюбви к мове 15-летняя школьница рассказала сразу в нескольких роликах. Вскоре кадры разлетелись не только по TikTok, но и по всем соцсетям. Гневные комментарии и сообщения вынудили девочку удалить ролики. Несмотря на это, радикально настроенные соотечественники продолжают слать ей угрозы.

На сайте "Миротворец" указали даже адрес школьницы и данные её родителей. Ресурс призвал правоохранительные органы привлечь подростка за "действия против национальной безопасности Украины".

Ранее Лайф сообщал, что депутат от партии Зеленского чуть не побил коллегу в эфире ТВ за слова о русском языке.

Авторы