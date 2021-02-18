По мнению парламентария, оппозиционер сознательно осуществил атаку на скрепы, объединяющие большинство людей в нашей стране.

Пётр Толстой: Мы наших ветеранов защитим, а недоумков всех проучим Видео © LIFE

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой обратил внимание на опасную тенденцию, когда оппозиционеры в ходе политической борьбы атакуют не своих оппонентов, а их семью, окружение и их ценности в целом. Речь об этом зашла в ходе нового выпуска шоу "Дайте сказать". В качестве примера он привёл ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, которого оппозиционер Алексей Навальный в одном из своих роликов назвал "продажным холуём и позором страны".

По мнению парламентария, таким образом блогер осуществил атаку на скрепы, объединяющие большинство людей в нашей стране.

"Вот эти шутки про ветерана оскорбительные во время суда, которые допустил Навальный, и подобного рода посты в соцсетях, которые это оправдывают или в какой-то степени развивают, — это, конечно, впрямую атака, и с этим мы будем бороться. Мы наших ветеранов защитим, а этих недоумков всех проучим. Всех до одного, я вас уверяю", — заявил он.

Толстой назвал недопустимым в России в XXI веке "оскорблять тех, кто отдал свою жизнь за спасение нашей страны", за то, чтобы мы были сегодня свободны, "в частности, в решении по исполнению суда ЕСПЧ".