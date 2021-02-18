Россиян предупредили о холодной аномалии в ближайшие пять дней
Около нормы и выше прогнозируется на Дальнем Востоке.
В ближайшие пять дней на большей части территории России будет наблюдаться холодная аномалия, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Фактически, если смотреть на среднюю аномалию температуры на ближайшие пять дней, с 18 февраля по 22 февраля, то практически вся территория нашей страны окрашена голубым, а большей частью — синим цветом, то есть холодная погода", — сказал синоптик в интервью РИА "Новости".
Вильфанд добавил, что температура около нормы или выше на четыре градуса ожидается на Дальнем Востоке. На шесть-восемь градусов выше прогнозируется на Камчатке и Сахалине.
Также метеоролог отметил, что в России участятся мощные снегопады, аналогичные тому, что прошёл недавно в Москве. Это связано с изменениями климата, в период потепления экстремальные явления начнут проявлять себя.
Ранее москвичей предупредили о надвигающейся "барической пиле".
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