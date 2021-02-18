В Тольятти подростки устроили "обстрел" пакетами с кипятком из окна и обварили лицо девушки
Хулиганы окликнули её по имени и бросили горячий шар в лицо, когда она взглянула вверх.
Место "обстрела" пакетами с кипятком в Тольятти. Видео © LIFE
В Тольятти подростки "обстреляли" пакетами с кипятком прохожих из окна многоэтажки. Один из "снарядов" угодил прямо в лицо 17-летней девушки. Мать пострадавшей Лилия рассказала Лайфу, что та получила термический ожог лица и правого глаза.
Пострадавшая. Фото © LIFE
Инцидент произошёл 15 февраля у дома № 39 по улице 70 лет Октября. Девушку сверху окликнули по имени, и она подняла голову, но сразу почувствовала жгучую боль. Оказалось, что ей прямо в лицо попал пакет с кипятком. "Обстрел" с восьмого этажа устроили 11-летние мальчики. После случившегося семья пострадавшей обратилась в полицию. Малолетние хулиганы связались с Лилией и попытались перекинуть ответственность друг на друга. При этом оказалось, что школьники не первый день развлекались с опасными "снарядами".
"11 февраля вечером мы шли с мужем и двумя детьми. Я отвлеклась на дочь и на секунду буквально остановилась. В этот момент пакет упал за спинкой коляски. Не остановись — пакет залетел бы на сына в коляску. Мы не часто туда ходим, но в тот день там было море пакетов на земле", — рассказала Лайфу очевидица.
К мальчикам уже наведалась полиция. Какое наказание они понесут за свои опасные утехи, ещё неизвестно.
Ранее Лайф рассказывал, что житель Владивостока избил до госпитализации подростков, облюбовавших его незапертое авто.
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