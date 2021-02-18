Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Тольятти подростки устроили "обстрел" пакетами с кипятком из окна и обварили лицо девушки

Хулиганы окликнули её по имени и бросили горячий шар в лицо, когда она взглянула вверх.

18 февраля 2021, 17:11

Место "обстрела" пакетами с кипятком в Тольятти. Видео © LIFE

В Тольятти подростки "обстреляли" пакетами с кипятком прохожих из окна многоэтажки. Один из "снарядов" угодил прямо в лицо 17-летней девушки. Мать пострадавшей Лилия рассказала Лайфу, что та получила термический ожог лица и правого глаза.

Пострадавшая. Фото © LIFE

Пострадавшая. Фото © LIFE

Инцидент произошёл 15 февраля у дома № 39 по улице 70 лет Октября. Девушку сверху окликнули по имени, и она подняла голову, но сразу почувствовала жгучую боль. Оказалось, что ей прямо в лицо попал пакет с кипятком. "Обстрел" с восьмого этажа устроили 11-летние мальчики. После случившегося семья пострадавшей обратилась в полицию. Малолетние хулиганы связались с Лилией и попытались перекинуть ответственность друг на друга. При этом оказалось, что школьники не первый день развлекались с опасными "снарядами".

"11 февраля вечером мы шли с мужем и двумя детьми. Я отвлеклась на дочь и на секунду буквально остановилась. В этот момент пакет упал за спинкой коляски. Не остановись — пакет залетел бы на сына в коляску. Мы не часто туда ходим, но в тот день там было море пакетов на земле", — рассказала Лайфу очевидица.

К мальчикам уже наведалась полиция. Какое наказание они понесут за свои опасные утехи, ещё неизвестно.

Устроившие драку со стрельбой на Сахалине подростки были вооружены игрушечным пистолетом

Устроившие драку со стрельбой на Сахалине подростки были вооружены игрушечным пистолетом

Ранее Лайф рассказывал, что житель Владивостока избил до госпитализации подростков, облюбовавших его незапертое авто.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Гареева Райля
Гареева Райля

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Школьницу из Киева затравили в Сети и внесли в "Миротворец" за видео в TikTok с критикой мовы

сегодня в 16:46

"Папа, меня убили". Отец рассказал о последних мгновениях дочки, застреленной через дверь в Чите

сегодня в 12:46

Собравшиеся на отдых на Занзибар россияне на 14 часов застряли в аэропорту

сегодня в 17:37

Наполовину волк: россиянин вывел новую породу собак

сегодня в 17:40

На 20–21 февраля транзит грузовиков свыше 12 тонн решено перевести на ЦКАД

сегодня в 17:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1