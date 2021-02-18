Меркель поняла, что сидит на заседании без маски, и испугалась — видео
Канцлер ненадолго, но всё же нарушила установленные в стране правила.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель попала в неловкую ситуацию: на заседании в бундестаге она вдруг поняла, что сидит без маски. Защитное средство глава страны забыла на трибуне, где несколько минут до этого выступала. Осознав свою ошибку, Меркель поспешно отправилась исправлять её. Видео этого инцидента появилось в соцсетях.
Yesterday #Merkel entered the german #Parliament without wearing a #mask then she noticed the cams and ran to grab one#germany #covid19 #coronavirus #covid #theater pic.twitter.com/bJi5viWG9Y— Crottaz Finance, CEFA (@crofin67) February 15, 2021
Таким образом, Меркель ненадолго, но всё же нарушила установленные в стране требования: нужно находиться в общественных местах в средствах защиты от коронавируса.
Ранее фрау Меркель пригрозила Белоруссии новыми санкциями за нарушения прав человека.
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