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Категорий: 18

Меркель поняла, что сидит на заседании без маски, и испугалась — видео

Канцлер ненадолго, но всё же нарушила установленные в стране правила.

18 февраля 2021, 17:23

Канцлер ФРГ Ангела Меркель попала в неловкую ситуацию: на заседании в бундестаге она вдруг поняла, что сидит без маски. Защитное средство глава страны забыла на трибуне, где несколько минут до этого выступала. Осознав свою ошибку, Меркель поспешно отправилась исправлять её. Видео этого инцидента появилось в соцсетях.

Таким образом, Меркель ненадолго, но всё же нарушила установленные в стране требования: нужно находиться в общественных местах в средствах защиты от коронавируса.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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