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Опубликовано 18 февраля 2021, 20:48

В Госдуме прокомментировали инициативу о новом празднике в России

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Над ней стоит поработать основательнее, считает парламентарий.

Идея об учреждении в России нового праздника — Дня здорового образа жизни — хороша, но посвящать этому лишь один день — это очень мало. Таким мнением поделилась с RT член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"На самом деле сегодня государством достаточно много делается, в том числе через комфортную городскую среду: площадки для воркаута, когда можно просто выйти во двор и без дополнительных затрат заниматься спортом", — отметила Бессараб.

По её мнению, в регионах удаётся активно вовлекать молодёжь и пожилых людей в занятие спортом. Также люди стали активнее проводить различные марафонские забеги и другие мероприятия. В парламенте также планируют рассмотреть законопроект о налоговом вычете на фитнес.

Как полагает Светлана Бессараб, идея Дня здорового образа жизни сама по себе является хорошей, но такой меры будет недостаточно. Нужна дополнительная проработка этого вопроса.

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Напомним, данную инициативу предложили в Общественной палате России. Там пояснили, что президент страны неоднократно говорил о необходимости сформировать у сограждан тягу к здоровому образу жизни.

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Николай Абрамов
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