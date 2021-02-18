В Госдуме прокомментировали инициативу о новом празднике в России

Над ней стоит поработать основательнее, считает парламентарий.

Идея об учреждении в России нового праздника — Дня здорового образа жизни — хороша, но посвящать этому лишь один день — это очень мало. Таким мнением поделилась с RT член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"На самом деле сегодня государством достаточно много делается, в том числе через комфортную городскую среду: площадки для воркаута, когда можно просто выйти во двор и без дополнительных затрат заниматься спортом", — отметила Бессараб.

По её мнению, в регионах удаётся активно вовлекать молодёжь и пожилых людей в занятие спортом. Также люди стали активнее проводить различные марафонские забеги и другие мероприятия. В парламенте также планируют рассмотреть законопроект о налоговом вычете на фитнес.

Как полагает Светлана Бессараб, идея Дня здорового образа жизни сама по себе является хорошей, но такой меры будет недостаточно. Нужна дополнительная проработка этого вопроса.