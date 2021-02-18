В Госдуме прокомментировали инициативу о новом празднике в России
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Над ней стоит поработать основательнее, считает парламентарий.
Идея об учреждении в России нового праздника — Дня здорового образа жизни — хороша, но посвящать этому лишь один день — это очень мало. Таким мнением поделилась с RT член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"На самом деле сегодня государством достаточно много делается, в том числе через комфортную городскую среду: площадки для воркаута, когда можно просто выйти во двор и без дополнительных затрат заниматься спортом", — отметила Бессараб.
По её мнению, в регионах удаётся активно вовлекать молодёжь и пожилых людей в занятие спортом. Также люди стали активнее проводить различные марафонские забеги и другие мероприятия. В парламенте также планируют рассмотреть законопроект о налоговом вычете на фитнес.
Как полагает Светлана Бессараб, идея Дня здорового образа жизни сама по себе является хорошей, но такой меры будет недостаточно. Нужна дополнительная проработка этого вопроса.
Напомним, данную инициативу предложили в Общественной палате России. Там пояснили, что президент страны неоднократно говорил о необходимости сформировать у сограждан тягу к здоровому образу жизни.