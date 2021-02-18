"Начала затыкать меня": Меньшова вспомнила об унизительном интервью с Максаковой

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова вспомнила детали нашумевшего интервью с народной артисткой РСФСР Людмилой Максаковой. Самый скандальный эпизод в истории шоу "Наедине со всеми" вышел в апреле 2015 года.

По словам Меньшовой, перед началом съёмок ничего не предвещало, что интервью будет разворачиваться таким образом. Актриса дружелюбно улыбалась ведущей в кулуарах, "всё было милейшим образом". Но после включения камер она категорически поменяла вектор и начала "затыкать" Меньшову и агрессивно на неё нападать.

По её словам, Максакова была убеждена, что интервью никогда не выйдет в эфир. Актриса полагала, что ведущая не захочет демонстрировать, как её "бьют, как девчонку по щекам". Однако журналистка, наоборот, в какой-то момент просто перестала сопротивляться, потому что поняла — нападки Максаковой и есть её фантастический портрет.

"Она сказала: "Здесь правила задаю я". "Окей", — ответила я. — "Вопросы задаю я, а правила — вы". В какой-то момент я сидела и думала: "Если ты меня ударишь ещё раза три, то будет ещё лучше, потому что это будет фантастический портрет", — вспомнила Меньшова в интервью для youtube-канала Надежды Стрелец.

Она также отметила, что спустя какое-то время после выхода интервью с Максаковой просто "взлетело". При этом общество разделилось на два лагеря: первый считал его полным провалом, второй — блистательной работой.

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