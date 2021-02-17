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Категорий: 18

Путин назначил четырёх новых региональных прокуроров

Они будут занимать должность в течение пяти лет.

17 февраля 2021, 13:04

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров Ростовской и Иркутской областей, а также Мордовии и Пермского края. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу с 17 февраля.

"Назначить на пятилетний срок Бухтоярова Павла Валерьевича прокурором Пермского края; Праскова Романа Сергеевича прокурором Ростовской области; Ханько Андрея Викторовича прокурором Иркутской области, Щербакова Василия Анатольевича прокурором Республики Мордовия", — говорится в документе.

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Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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