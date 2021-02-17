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Опубликовано 17 февраля 2021, 23:38

Волонтёры, выборы, многонациональная Россия: эксперт оценил итоги встречи Путина с лидерами думских фракций

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

По словам Дмитрия Гусева, это очень важное событие, ведь на нём обсуждались самые актуальные вопросы.

Президент консалтингового агентства Bakster Group Дмитрий Гусев в беседе с Лайфом оценил итоги встречи президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций.

По словам эксперта, она была очень важной, ведь там обсуждалась поддержка волонтёрского движения, ставшего особенно значимым в период пандемии коронавируса.

"Благодаря волонтёрам удалось помочь всей стране, которая оказалась в такой непростой ситуации, особенно поддержать людей, которым действительно было тяжело. Это то, что я отметил в первую очередь", — сказал Гусев.

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Второе — это предстоящие выборы, возможное иностранное вмешательство и влияние западной пропаганды на оценку их результатов. Тема также представляется весьма актуальной, отметил эксперт.

"Владимир Путин также акцентировал, что у нас многонациональная страна. У нас же около 146 народов проживает. Конечно, сейчас важно избежать разделения на национальной почве", — добавил Гусев.

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По словам эксперта, президент также отметил хорошую динамику развития страны, его поддержали в этом лидеры фракций.

Напомним, 17 февраля президент России Владимир Путин общался с руководителями парламентских фракций. Глава государства подчеркнул, что граждане требуют ощутимых перемен. Кроме того, он отметил, что Россия не допустит вмешательства в выборы в Госдуму.

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Кристина Шайдуллина
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