Волонтёры, выборы, многонациональная Россия: эксперт оценил итоги встречи Путина с лидерами думских фракций

По словам Дмитрия Гусева, это очень важное событие, ведь на нём обсуждались самые актуальные вопросы.

Президент консалтингового агентства Bakster Group Дмитрий Гусев в беседе с Лайфом оценил итоги встречи президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций.

По словам эксперта, она была очень важной, ведь там обсуждалась поддержка волонтёрского движения, ставшего особенно значимым в период пандемии коронавируса.

"Благодаря волонтёрам удалось помочь всей стране, которая оказалась в такой непростой ситуации, особенно поддержать людей, которым действительно было тяжело. Это то, что я отметил в первую очередь", — сказал Гусев.

Второе — это предстоящие выборы, возможное иностранное вмешательство и влияние западной пропаганды на оценку их результатов. Тема также представляется весьма актуальной, отметил эксперт.

"Владимир Путин также акцентировал, что у нас многонациональная страна. У нас же около 146 народов проживает. Конечно, сейчас важно избежать разделения на национальной почве", — добавил Гусев.