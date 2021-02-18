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Категорий: 18

Лукашенко призвал не "париться" из-за санкций против Белоруссии и России

По мнению белорусского лидера, от введения ограничений больше пострадает Запад.

18 февраля 2021, 09:40
<p>Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии</p>

Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Минску и Москве не стоит "трепетать и париться" по поводу западных санкций. По его мнению, страны способны обеспечить себя всем необходимым, за небольшим исключением.

"Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем всё просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей. Так мы в течение 3-5 лет и детали те произведём в Белоруссии и России", – сказал он на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

По мнению Лукашенко, Минск и Москва обладают достаточным для этого научным потенциалом. Он полагает, что "Украина бы потихоньку подтянулась" к соседям. То же самое относится к Казахстану и другим соседним республикам. Сейчас странам нужно договориться и обеспечить Отечество всем необходимым, отметил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что от введения санкций больше пострадает сам Запад, ведь он потеряет огромный рынок сбыта своих товаров.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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