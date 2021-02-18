Лукашенко призвал не "париться" из-за санкций против Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Минску и Москве не стоит "трепетать и париться" по поводу западных санкций. По его мнению, страны способны обеспечить себя всем необходимым, за небольшим исключением.

"Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем всё просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей. Так мы в течение 3-5 лет и детали те произведём в Белоруссии и России", – сказал он на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

По мнению Лукашенко, Минск и Москва обладают достаточным для этого научным потенциалом. Он полагает, что "Украина бы потихоньку подтянулась" к соседям. То же самое относится к Казахстану и другим соседним республикам. Сейчас странам нужно договориться и обеспечить Отечество всем необходимым, отметил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что от введения санкций больше пострадает сам Запад, ведь он потеряет огромный рынок сбыта своих товаров.

Ранее Лукашенко рассказал про условия своего ухода с поста президента Белоруссии.

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