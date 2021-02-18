Застреливший маленькую дочь соседа житель Читы дал первые показания: хотел отомстить

Житель Читы Василий Дунец, который через дверь застрелил девятилетнюю дочь своего соседа, рассказал, что не собирался убивать ребёнка. О первых показаниях подозреваемого сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

На допросе 33-летний Василий заявил, что просто пытался насолить соседу, расстреляв дверь его квартиры в отместку за шумный ремонт. Перед этим между ними произошёл конфликт, Василий хотел отомстить. По словам собеседника Лайфа, в прошлом году Дунец привлекался к ответственности за нарушение ПДД.