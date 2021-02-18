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Демограф рассказал, сколько людей будет населять Россию в 2040 году

Страну ждёт сокращение населения, а его масштабы будут зависеть от принимаемых властями мер.

18 февраля 2021, 09:14
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Чуть больше 130 миллионов человек будет населять Россию к 2040 году. Это примерно на 16 миллионов меньше, чем сейчас. Такое мнение выразил демограф Алексей Ракша.

"К 2030 году, скорее всего, россиян останется примерно 137–140 миллионов, к 2040 году — 130 с чем-то миллионов. А вот "с чем" — это как раз зависит от проводимой государством демографической политики, с её помощью можно будет опять вернуться на уровень выше 140", — заявил демограф в интервью "Ленте.ру".

Он отметил, что для такой демографической политики понадобится много денег. По мнению Ракши, речь идёт примерно о пяти триллионах рублей в год.

Тенденция по снижению рождаемости является глобальной, и Россия не является исключением. Хотя в ряде регионов наблюдается иная картина. Речь идёт о Средней Азии и ряде наиболее бедных стран Африки.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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