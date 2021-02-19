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Названы продукты, способные разбудить "мужскую силу" в День защитника Отечества

Некоторые из них подойдут и вегетарианцам, и мясоедам.

19 февраля 2021, 12:44
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо </p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Существует ряд продуктов, которые способны не только поднять настроение мужчине в День защитника Отечества, но и повлиять на его репродуктивную систему так, что праздник завершится в романтическом ключе. Об этом Лайфу рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Любимый продукт Казановы — устрицы. Да, это деликатес, но подойдут и другие морепродукты. Однако именно в устрицах много цинка, который необходим для нормальной сексуальной активности. Для вегетарианцев подойдут тыквенные семечки — в них тоже достаточно цинка. Для мужчин также необходим селен, его можно найти в бразильских орехах. Далее идёт мясо, особенно говядина, это такой мужской продукт. Сюда же подойдёт и печень, богатая витаминами группы В. В ней также много железа, необходимого для кровенаполнения, ведь без него мужчины ничего нормально сделать не смогут", — объяснила врач.

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Она также добавила, что бычье сердце — чемпион по содержанию веществ, отвечающих за выработку энергии. В праздник будет полезна и рыба, богатая омега-3, так как жирные кислоты участвуют в выработке половых гормонов.

"Один из самых мужских продуктов — это ликопин, который содержится в томатах. Он защищает от развития рака предстательной железы и других опухолей. Хороши в праздник будут специи, которые улучшат кровообращение. Ещё хорошо подойдёт для этого праздника вино или виноградный сок, которые содержат ресвератрол, активирующий сиртуины, то есть, по сути, ген молодости", — подытожила диетолог.

Назван продукт, укрепляющий мужскую потенцию и повышающий настроение

Назван продукт, укрепляющий мужскую потенцию и повышающий настроение

А ранее диетолог рассказала, какие диеты заставляют организм накапливать жир. Самой опасной в этом плане врачи называют монодиету. После такой человек технически может похудеть, но потом он начнёт есть в два раза больше — вес вернётся в прежние рамки.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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