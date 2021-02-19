В МИД РФ объяснили, зачем Запад раскручивает историю с "отравлением" Навального

"Всё банально, вот именно так. И эта история тут же опять возвращает общественное мнение в странах Запада к фактору якобы агрессии России, уводит политологическую мысль в русло — как же Россию продолжать сдерживать, и многое объясняет, почему нужно делать так, а не иначе, почему нужно бюджеты натовские переводить в ещё большую милитаризацию", — отметила она в эфире Первого канала.