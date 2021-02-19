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Категорий: 18

В МИД РФ объяснили, зачем Запад раскручивает историю с "отравлением" Навального

По словам Марии Захаровой, таким образом общественность пытаются убедить в "агрессии Москвы".

19 февраля 2021, 13:00

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Запад придумал историю с "отравлением" Алексея Навального, чтобы приписать его Москве и поддерживать образ об агрессии России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Всё банально, вот именно так. И эта история тут же опять возвращает общественное мнение в странах Запада к фактору якобы агрессии России, уводит политологическую мысль в русло — как же Россию продолжать сдерживать, и многое объясняет, почему нужно делать так, а не иначе, почему нужно бюджеты натовские переводить в ещё большую милитаризацию", отметила она в эфире Первого канала.

Путин ответил на вопрос Лайфа об инциденте с Навальным: Зачем травить его, кому он нужен?

Путин ответил на вопрос Лайфа об инциденте с Навальным: Зачем травить его, кому он нужен?

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявлял, что ситуация с Алексеем Навальным может оказаться инсценировкой со стороны Запада — у Москвы есть все основания, чтобы так полагать.

"Новичок" взаймы. Реконструкция версии об отравлении Навального

"Новичок" взаймы. Реконструкция версии об отравлении Навального

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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