В МИД РФ объяснили, зачем Запад раскручивает историю с "отравлением" Навального
По словам Марии Захаровой, таким образом общественность пытаются убедить в "агрессии Москвы".
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Запад придумал историю с "отравлением" Алексея Навального, чтобы приписать его Москве и поддерживать образ об агрессии России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Всё банально, вот именно так. И эта история тут же опять возвращает общественное мнение в странах Запада к фактору якобы агрессии России, уводит политологическую мысль в русло — как же Россию продолжать сдерживать, и многое объясняет, почему нужно делать так, а не иначе, почему нужно бюджеты натовские переводить в ещё большую милитаризацию", — отметила она в эфире Первого канала.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявлял, что ситуация с Алексеем Навальным может оказаться инсценировкой со стороны Запада — у Москвы есть все основания, чтобы так полагать.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января.
Выбор редакции
В МИД РФ оценили возможность разрыва отношений с Евросоюзом
МИД РФ предложил привиться от ковида всем иностранным дипломатам
Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным
"Подайте на пропитание": Губерниев посмеялся над Союзом биатлонистов России — видео
Навальный 20 февраля поучаствует сразу в двух судебных заседаниях
Комментариев: 0