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"Подайте на пропитание": Губерниев посмеялся над Союзом биатлонистов России — видео

Он обратил внимание на переезд спортсменок из РФ в новый отель в Поклюке за свой счёт.

19 февраля 2021, 13:24

Губерниев высмеял Союз биатлонистов России. Видео © Telegram / "Реальный Губер"

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сыронизировал в своём телеграм-канале над Союзом биатлонистов РФ после переезда спортсменок Ирины Казакевич и Светланы Мироновой в новый отель в Поклюке (Словения).

"Журналист Занин сообщает, что Миронова и Казакевич в целях подготовки к эстафете и масс-старту спустились вниз. То есть вниз с высоты стадиона (1300 метров) на озеро Блед. Причём номер им нашли за счёт спортсменок. Такая интересная штука. Подайте на пропитание Союзу биатлонистов России, подайте", — говорит Губерниев в ролике.

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По словам комментатора, "на самом деле Миронова и Казакевич — молодцы, проявили характер и профессионализм. Другой вопрос: почему раньше IBU (Международный союз биатлонистов) не разрешал менять место проживания, а теперь позволил?"

Эстафета и масс-старт пройдут на чемпионате мира в словенской Поклюке 20 и 21 февраля. Ранее Лайф сообщал, что сборная Франции выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону, а Россия стала одиннадцатой.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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