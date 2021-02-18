Императрица и профессор: почему самая дерзкая фигуристка не бросает своего тренера

Фигурное катание всегда сопровождали закулисные скандалы, связанные с переходами. В этом виде спорта не предусмотрено никаких контрактов, поэтому официально "купить" фигуриста нельзя, а вот переманить — вполне, ведь отношения тренеров и их подопечных держатся буквально на честном слове. На Западе к смене тренера относятся проще: это своего рода возможность для спортсмена вобрать в себя как можно больше разных методик. В России же это всегда событие, которое нередко называют предательством. Двадцать лет назад вся страна была шокирована побегом Алексея Ягудина к Татьяне Тарасовой, после Олимпиады 2018 года — отъездом Евгении Медведевой в Канаду, минувшим летом — переходом Алёны Косторной и Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.

Тем удивительнее в современных реалиях смотрится история Елизаветы Туктамышевой и её тренера Алексея Мишина. "Императрица" и профессор идут вместе по спортивной дороге уже целых 15 лет! Для фигурного катания это целая жизнь, но ни Лиза, ни Алексей Николаевич её заканчивать не собираются.

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Лиза родилась в удмуртской глубинке — стотысячном городе Глазове, где, как выразилась Татьяна Тарасова, "поезд стоит две минуты". Это очень ярко описывает, насколько этот населённый пункт далёк от столичной суеты. Там всё было просто: на одном катке занимались и фигуристы, и хоккеисты, и обычные любители зимних развлечений. Льда откровенно не хватало, поэтому маленькая Туктамышева больше времени уделяла тренировкам прыжков в спортивном зале. Именно это ей и помогло впечатлить Алексея Мишина — на тот момент лучшего тренера мира, ведь его ученик Евгений Плющенко только-только стал олимпийским чемпионом Турина.

Туктамышева покорила Мишина на турнире в Белгороде в 2006 году своими высокими прыжками. Тренер сразу увидел потенциал в десятилетней девочке, но мгновенно забирать её в Петербург не решился.

Девочка была ещё чистый ребёнок, угловатый, с примитивной программой и слабыми вращениями. Но мне запомнилась высота прыжка, в первую очередь за счёт высокого положения свободной ноги. Взвесив все за и против, я посмотрел и подумал, что такую гору мне не разгрести. В тот год я её не взял. Но наш союз, кажется, был неизбежен Алексей Мишин Тренер Туктамышевой

В тот момент в группе Мишина уже занимались девушки, но их постоянно терявшиеся прыжки расстраивали профессора. Тогда он рискнул и всё же взял девочку из Глазова. Талантливая юниорка быстро освоила все тройные прыжки и уже в 2009 году выиграла серебро взрослого чемпионата России, а ведь ей на тот момент было всего 12 лет.

Алексей Николаевич вкладывал в Лизу всю душу. В своё время он помогал с переездом в Санкт-Петербург Плющенко, с Туктамышевой получилась та же история. Несколько лет Лиза бывала в Питере лишь набегами: жила то в общежитии, то в гостинице. А в 2011 году Мишин лично снял ей квартиру напротив "Юбилейного" и перевёз в Северную столицу вместе с мамой и сестрой. Так началось восхождение Туктамышевой на мировой трон.

Мы должны сказать спасибо Лизе. Сейчас она значимая личность в мире фигурного катания. Она является путеводной звездой для многих девушек, которые оставили позади детство, стали девушками и хотят продолжать кататься. Она пример для тех, кто хорошо катается, но уже не является ребёнком Алексей Мишин Тренер Туктамышевой

Лиза всегда была сколь талантливой, столь же и нестабильной. Да и пубертат застал её в самое неподходящее время — перед Олимпиадой в Сочи. В итоге звёздами тех Игр стали Юлия Липницкая и Аделина Сотникова, а Туктамышева получила свой кусок славы уже в постолимпийский сезон, став сначала чемпионкой Европы, а затем выиграв и мировое первенство. Это был настоящий триумф воли и тройного акселя, который был невозможен без поддержки Мишина. Когда все вокруг уже списали Лизу со счетов, когда она проигрывала борьбу своему новому телу, тренер даже ни разу на неё не прикрикнул, стараясь не лишать свою ученицу веры в себя. И та отплатила ему сполна.

Помните тот самый номер с горячей стюардессой? Это Мишин придумал. А видели новую программу Лизы под Билли Айлиш? Тоже идея профессора. За 15 лет тренер научился так тонко чувствовать свою спортсменку, что порой даже опережает её собственные мысли.

Он мне прислал музыку, и я была в шоке от того, насколько мой тренер следит за модой Елизавета Туктамышева Чемпионка мира 2015 года

Мишин — самый интеллигентный человек в российском фигурном катании. Он никогда не участвует ни в каких публичных спорах, никогда не говорит плохо ни о своих спортсменах, ни о чужих. А Туктамышева имеет репутацию дерзкой и отвязной особы, которая то и дело даёт прикурить совсем юным спортсменкам. Однако этот союз джаза и рока умудряется существовать настолько гармонично, что не умиляться этому просто нельзя. Взгляните на этот трогательный совместный номер Лизы и её почти 80-летнего тренера!

У меня были мысли, думаю, как у любого спортсмена, просто закончить карьеру, но предать тренера, который вложил душу в тебя, который сам развивается, и ты знаешь, что это один из самых лучших тренеров в мире, было бы очень глупо, мне кажется. Я бы себе точно не простила такое. Мишин навсегда Елизавета Туктамышева

Единственное, чего дуэту Туктамышева — Мишин за 15 лет пока не удалось, так это выступить на Олимпиаде. Но впереди Пекин, и это главная цель и главный шанс для "императрицы" и профессора. Пока одни ищут быстрого успеха на стороне, эта парочка планомерно идёт своей дорогой, которая просто обязана привести к олимпийскому триумфу.

Авторы