Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, обыграв в 1/2 грека Стефаноса Циципаса в трёх сетах 6:4, 6:2, 7:5. Встреча длилась два часа и девять минут.

"Было нелегко. Мы все видели матч Циципаса с Надалем, как он отыгрался. Я нервничал и переживал, это же выход в финал", — сказал сразу после победы Медведев. "Я не всегда принимал верные решения. Непросто было доминировать".

Для Даниила это будет уже второй финал турнира Большого шлема в карьере, но в Австралии первый. В 2019 году он дошёл до решающей стадии Открытого чемпионата США.

В главном матче в Австралии Медведев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который в полуфинале обыграл россиянина Аслана Карацева.

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