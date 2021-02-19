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Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии

В решающей встрече 25-летний россиянин сыграет с Новаком Джоковичем.

19 февраля 2021, 10:58

Фото © twitter.com/AustralianOpen

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, обыграв в 1/2 грека Стефаноса Циципаса в трёх сетах 6:4, 6:2, 7:5. Встреча длилась два часа и девять минут.

"Было нелегко. Мы все видели матч Циципаса с Надалем, как он отыгрался. Я нервничал и переживал, это же выход в финал", — сказал сразу после победы Медведев. "Я не всегда принимал верные решения. Непросто было доминировать".

Для Даниила это будет уже второй финал турнира Большого шлема в карьере, но в Австралии первый. В 2019 году он дошёл до решающей стадии Открытого чемпионата США.

В главном матче в Австралии Медведев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который в полуфинале обыграл россиянина Аслана Карацева.

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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