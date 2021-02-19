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Навальный 20 февраля поучаствует сразу в двух судебных заседаниях

Первое — по апелляционным жалобам на решение о замене условного срока на реальный, второе — по делу о клевете на ветерана.

19 февраля 2021, 13:13
<p>Алексей Навальный. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда РФ</p>

Алексей Навальный. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда РФ

В субботу, 20 февраля, в Бабушкинском суде Москвы пройдут сразу два заседания с участием блогера Алексея Навального, передаёт РИА "Новости".

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Сообщается, что сначала Мосгорсуд проведёт выездное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на решение о замене блогеру условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. А после будет рассмотрено дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.

А 6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании 16 февраля прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей за клевету.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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