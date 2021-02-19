Навальный 20 февраля поучаствует сразу в двух судебных заседаниях

В субботу, 20 февраля, в Бабушкинском суде Москвы пройдут сразу два заседания с участием блогера Алексея Навального, передаёт РИА "Новости".

Сообщается, что сначала Мосгорсуд проведёт выездное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на решение о замене блогеру условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. А после будет рассмотрено дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

А 6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании 16 февраля прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей за клевету.

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