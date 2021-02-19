Навальный 20 февраля поучаствует сразу в двух судебных заседаниях
Первое — по апелляционным жалобам на решение о замене условного срока на реальный, второе — по делу о клевете на ветерана.
Алексей Навальный. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда РФ
В субботу, 20 февраля, в Бабушкинском суде Москвы пройдут сразу два заседания с участием блогера Алексея Навального, передаёт РИА "Новости".
Сообщается, что сначала Мосгорсуд проведёт выездное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на решение о замене блогеру условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. А после будет рассмотрено дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.
А 6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании 16 февраля прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей за клевету.
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