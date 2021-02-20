Госдеп США не нашёл новых компаний для возможных санкций по "Северному потоку — 2"

Администрация США включила в доклад для конгресса о потенциальных санкциях по газопроводу "Северный поток — 2" два наименования. Об этом со ссылкой на доклад сообщает агентство Bloomberg.

Новых санкций Госдепартамент не предложил. В документе упоминается трубоукладчик "Фортуна" и его владелец "КВТ-Рус", что означает возможное введение против них ограничений. Однако оба уже находятся в санкционных списках Америки.

Кроме российских, в докладе нет немецких или других европейских компаний, которые были причастны к проекту трубопровода.

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