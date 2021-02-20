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Госдеп США не нашёл новых компаний для возможных санкций по "Северному потоку — 2"

В список попали лишь российские фирмы.

20 февраля 2021, 02:48
<p>Фото © Nord-stream 2</p>

Фото © Nord-stream 2

Администрация США включила в доклад для конгресса о потенциальных санкциях по газопроводу "Северный поток — 2" два наименования. Об этом со ссылкой на доклад сообщает агентство Bloomberg.

Новых санкций Госдепартамент не предложил. В документе упоминается трубоукладчик "Фортуна" и его владелец "КВТ-Рус", что означает возможное введение против них ограничений. Однако оба уже находятся в санкционных списках Америки.

Bloomberg раскрыл, кто войдёт в новый пакет санкций по "Северному потоку — 2"

Bloomberg раскрыл, кто войдёт в новый пакет санкций по "Северному потоку — 2"

Кроме российских, в докладе нет немецких или других европейских компаний, которые были причастны к проекту трубопровода.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал унизительными условия по возможному снятию американских санкций с "Северного потока — 2".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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