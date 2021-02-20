Госдеп США не нашёл новых компаний для возможных санкций по "Северному потоку — 2"
В список попали лишь российские фирмы.
Фото © Nord-stream 2
Администрация США включила в доклад для конгресса о потенциальных санкциях по газопроводу "Северный поток — 2" два наименования. Об этом со ссылкой на доклад сообщает агентство Bloomberg.
Новых санкций Госдепартамент не предложил. В документе упоминается трубоукладчик "Фортуна" и его владелец "КВТ-Рус", что означает возможное введение против них ограничений. Однако оба уже находятся в санкционных списках Америки.
Кроме российских, в докладе нет немецких или других европейских компаний, которые были причастны к проекту трубопровода.
Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал унизительными условия по возможному снятию американских санкций с "Северного потока — 2".
Выбор редакции
Лавров назвал унизительными условия по возможному снятию американских санкций с "Северного потока — 2"
Кравчук оправдал "реальной войной" введение санкций против Медведчука
Кипр не пустит российских туристов как минимум до 1 апреля
Три человека погибли при пожаре в доме в Рязанской области
Водитель "газели" заживо сгорел при столкновении с фурой под Екатеринбургом
Комментариев: 0