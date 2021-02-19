Лавров назвал унизительными условия по возможному снятию американских санкций с "Северного потока — 2"

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что предложения Вашингтона снять санкции с "Северного потока — 2" при условии сохранения объёмов транзита газа через Украину унизительны для Германии. Свою точку зрения дипломат озвучил в интервью РБК.

"Сейчас в открытую пишут, что идёт торг, и обсуждают возможность договорённостей между Вашингтоном и Берлином, согласно которым "Северный поток — 2", ладно, бог с вами, пускай достраивается, пускай функционирует, но если вдруг параллельно будет сокращаться транзит газа через Украину, то "Северный поток — 2" будет перекрыт. Я не могу решать за Германию, но то, что это унизительное предложение, для меня очевидно", — отметил Лавров.

При этом российский министр согласился с оценкой президента Владимира Путина, прозвучавшей на встрече с лидерами думских фракций 17 февраля, что Запад за счёт России хочет финансово поддержать свой геополитический проект под названием "Украина".

Ранее Bloomberg написал, что США не включат немецкие компании в новый список санкций, связанных с "Северным потоком — 2". По сведению издания, в перечне ограничений упоминается только несколько организаций, связанных с Россией. Эксперты полагают, что невключение немецких компаний в список означает, что администрация Джо Байдена хочет остановить строительство проекта, не испортив при этом отношений с Германией.

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