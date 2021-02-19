Сербский поэт-песенник Джордже Балашевич умер от вызванных ковидом осложнений
Певцу было 67 лет.
Джордже Балашевич. Фото © Путеводитель по Сербии
Югославский и сербский поэт-песенник и певец Джордже Балашевич умер от осложнений после заражения коронавирусом. Об этом сообщает РТС.
Музыкант около десяти дней лечился дома от симптомов пневмонии, а 17 февраля поступил в инфекционную клинику в Белграде с диагнозом "воспаление лёгких". Певцу было 67 лет.
Как сообщают сербские СМИ, в конце 2019 года Балашевич перенёс инфаркт и стентирование сосудов сердца.
Музыкант являлся одной из самых ярких и противоречивых фигур на югославской и сербской сцене. За заслуги в примирении воевавших между собой балканских народов силой искусства он получил почётное звание посла доброй воли ООН.
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