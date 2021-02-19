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Сербский поэт-песенник Джордже Балашевич умер от вызванных ковидом осложнений

Певцу было 67 лет.

19 февраля 2021, 17:16
<p>Джордже Балашевич. Фото © <a href="http://serbiaonline.ru/?p=28324" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Путеводитель по Сербии</a></p>

Джордже Балашевич. Фото © Путеводитель по Сербии

Югославский и сербский поэт-песенник и певец Джордже Балашевич умер от осложнений после заражения коронавирусом. Об этом сообщает РТС.

Музыкант около десяти дней лечился дома от симптомов пневмонии, а 17 февраля поступил в инфекционную клинику в Белграде с диагнозом "воспаление лёгких". Певцу было 67 лет.

Как сообщают сербские СМИ, в конце 2019 года Балашевич перенёс инфаркт и стентирование сосудов сердца.

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Музыкант являлся одной из самых ярких и противоречивых фигур на югославской и сербской сцене. За заслуги в примирении воевавших между собой балканских народов силой искусства он получил почётное звание посла доброй воли ООН.

Ранее Лайф рассказывал, что скончалась актриса из фильма "А зори здесь тихие".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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