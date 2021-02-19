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Лавров назвал "разорванными в клочья" отношения России и Евросоюза

По его словам, их нормализации мешает предвзятое мнение об РФ.

19 февраля 2021, 17:12
<p>Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС</p>

Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал характеристику отношениям, которые сложились между РФ и ЕС. По его словам, они "разорваны в клочья".

"Нас воспринимают как чужака. Когда я давал интервью Владимиру Соловьёву, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказался бывший президент США Барак Обама (правда, про российскую экономику), "отношения разорваны в клочья", — сказал Лавров в интервью РБК.

Лавров назвал Евросоюз инициатором разрыва отношений с Россией

Лавров назвал Евросоюз инициатором разрыва отношений с Россией

Дипломат назвал предвзятость причиной, которая мешает установлению нормальных отношений между Россией и ЕС. В качестве примера он привёл слова высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Когда Жозеп Боррель стал высоким представителем в мае 2019 года, он произнёс: "Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу". Мы тогда переспросили через его протокольную службу. Нам сказали, что это фигура речи и что его не так поняли. Но менталитет-то прорвался наружу", — сказал Лавров.

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Напомним, Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом, при этом подчеркнув, что Москва этого бы не хотела. В МИД РФ уточнили, что Россия призывает к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, но в то же время готова к разрыву отношений, если это случится по инициативе Брюсселя. В Кремле также подчеркнули, что Россия не будет инициатором отказа от сотрудничества с ЕС, однако, "если безумие возобладает, она должна заблаговременно быть готова к самостоятельности".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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