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В Москве по делу о госизмене арестовали россиянина с двойным гражданством

По одной из версий, подозреваемый связан с арестованным ранее советником главы "Роскосмоса", журналистом Иваном Сафроновым.

19 февраля 2021, 16:51
<p>Демури Воронин. Фото © Соцсети</p>

Демури Воронин. Фото © Соцсети

В Москве по подозрению в государственной измене задержан гражданин России Демури Воронин, имеющий также гражданство ФРГ. Как стало известно Лайфу, задержание было проведено в одной из столичных гостиниц 14 февраля. А 15 февраля в Лефортовском суде состоялось слушание по делу, Воронин был арестован.

Как пояснили Лайфу в пресс-службе суда, под стражей россиянин пробудет до апреля. По данным нашего источника, одной из основных версий является связь Воронина с обвиняемым в госизмене советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым.

В Москве Демури Воронин находился по служебным делам. Вечер перед задержанием он провёл с друзьями в баре. Утром 14 февраля, за несколько часов до вылета в Германию, мужчина перестал выходить на связь. Его супруга, находящаяся в Берлине, и приятели из России забили тревогу. Последние подали заявление о пропаже в полицию.

Как удалось узнать Лайфу, гражданская супруга Воронина в воскресенье, 14 февраля, пыталась вылететь в Россию на поиски мужа, но на немецкой границе ей было отказано в выезде. Кроме того, ранее Демури рассказывал жене, что опасается летать в Россию из-за того, что в июле 2020 года был задержан его знакомый журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене.

Собеседники Лайфа полагают, что задержание Демури может быть связано как с его деятельностью — шпионажем против России под прикрытием работой политологом, так и старыми контактами с Иваном Сафроновым, которого ФСБ обвинила в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран — участниц НАТО.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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