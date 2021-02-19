В Москве по делу о госизмене арестовали россиянина с двойным гражданством
По одной из версий, подозреваемый связан с арестованным ранее советником главы "Роскосмоса", журналистом Иваном Сафроновым.
Демури Воронин. Фото © Соцсети
В Москве по подозрению в государственной измене задержан гражданин России Демури Воронин, имеющий также гражданство ФРГ. Как стало известно Лайфу, задержание было проведено в одной из столичных гостиниц 14 февраля. А 15 февраля в Лефортовском суде состоялось слушание по делу, Воронин был арестован.
Как пояснили Лайфу в пресс-службе суда, под стражей россиянин пробудет до апреля. По данным нашего источника, одной из основных версий является связь Воронина с обвиняемым в госизмене советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым.
В Москве Демури Воронин находился по служебным делам. Вечер перед задержанием он провёл с друзьями в баре. Утром 14 февраля, за несколько часов до вылета в Германию, мужчина перестал выходить на связь. Его супруга, находящаяся в Берлине, и приятели из России забили тревогу. Последние подали заявление о пропаже в полицию.
Как удалось узнать Лайфу, гражданская супруга Воронина в воскресенье, 14 февраля, пыталась вылететь в Россию на поиски мужа, но на немецкой границе ей было отказано в выезде. Кроме того, ранее Демури рассказывал жене, что опасается летать в Россию из-за того, что в июле 2020 года был задержан его знакомый журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене.
Собеседники Лайфа полагают, что задержание Демури может быть связано как с его деятельностью — шпионажем против России под прикрытием работой политологом, так и старыми контактами с Иваном Сафроновым, которого ФСБ обвинила в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран — участниц НАТО.
Ранее Лайф рассказывал, что депутата Народного собрания Дагестана задержали по делу об убийстве.
Выбор редакции
Депутата Народного собрания Дагестана задержали по делу об убийстве
Суд арестовал читинца, застрелившего школьницу через дверь
Никакой политики: стало известно, почему мужчина с ножом напал на охранника консульства Украины
Санкт-Петербург может накрыть песком из Сахары
"Надо беречься": Собянин призвал москвичей не расслабляться в борьбе с коронавирусом
Комментариев: 0