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Россиянам рассказали, какие подарки не стоит дарить коллегам 23 Февраля

Лучше придерживаться нейтральных вариантов презентов, понятных всем.

19 февраля 2021, 16:43

Эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова рассказала Лайфу, что такие варианты подарков коллегам на День защитника Отечества, как, например, парфюм или наборы для бритья, уже относятся к категории не очень допустимых на рабочем месте. Кроме того, не для всех подойдут шуточные вещи, например антистресс-игрушки с надписями или причудливыми формами.

"Люди разных возрастных групп, бывает, работают вместе. Даже традиционный подарок — алкоголь... Многие дарят коллегам-мужчинам дорогой виски и так далее. На самом деле сейчас это не очень актуально", — отметила эксперт.

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Грохотова также рекомендует избегать скоропортящихся подарков, например наборов сыров, а также очень сильно пахнущих.

"Например, шуточный букет из воблы или ещё чего-то. Представляете, человек потом положит это в машину, она вся пропахнет этим запахом. Все эти подарки входят в список табуированных", — подчеркнула она.

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Эксперт советует выбирать подарки нейтрального характера — возможно, вещи, которые понадобятся в работе в офисе. Руководителям можно преподнести что-то связанное с увлечением или деятельностью компании, а сотрудникам часто дарят брендированные презенты, например термосы или ежедневники.

Ранее звёздный парфюмер рассказала, как не ошибиться с выбором аромата в подарок на 23 Февраля.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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