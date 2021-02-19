Россиянам рассказали, какие подарки не стоит дарить коллегам 23 Февраля

Эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова рассказала Лайфу, что такие варианты подарков коллегам на День защитника Отечества, как, например, парфюм или наборы для бритья, уже относятся к категории не очень допустимых на рабочем месте. Кроме того, не для всех подойдут шуточные вещи, например антистресс-игрушки с надписями или причудливыми формами.

"Люди разных возрастных групп, бывает, работают вместе. Даже традиционный подарок — алкоголь... Многие дарят коллегам-мужчинам дорогой виски и так далее. На самом деле сейчас это не очень актуально", — отметила эксперт.

Грохотова также рекомендует избегать скоропортящихся подарков, например наборов сыров, а также очень сильно пахнущих.

"Например, шуточный букет из воблы или ещё чего-то. Представляете, человек потом положит это в машину, она вся пропахнет этим запахом. Все эти подарки входят в список табуированных", — подчеркнула она.

Эксперт советует выбирать подарки нейтрального характера — возможно, вещи, которые понадобятся в работе в офисе. Руководителям можно преподнести что-то связанное с увлечением или деятельностью компании, а сотрудникам часто дарят брендированные презенты, например термосы или ежедневники.

Ранее звёздный парфюмер рассказала, как не ошибиться с выбором аромата в подарок на 23 Февраля.

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