Второй рекорд за сутки: стоимость биткоина превысила 54 тысячи долларов
Ранее сегодня криптовалюта впервые преодолела отметку в $53 тысячи.
Фото © Pixabay
Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум. Стоимость криптовалюты превысила $54 тысячи и в пике достигла $54 297. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.
Ранее сегодня цена криптовалюты достигала $53 289.
Ранее Лайф рассказывал, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о налоге на криптовалюту.
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