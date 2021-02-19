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Категорий: 18

Второй рекорд за сутки: стоимость биткоина превысила 54 тысячи долларов

Ранее сегодня криптовалюта впервые преодолела отметку в $53 тысячи.

19 февраля 2021, 16:32

Фото © Pixabay

Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум. Стоимость криптовалюты превысила $54 тысячи и в пике достигла $54 297. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

Ранее сегодня цена криптовалюты достигала $53 289.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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