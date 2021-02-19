Биткоин продолжает бить рекорды: новый исторический максимум — $53 тысячи
Ещё два дня назад криптовалюта стоила 52 тысячи долларов.
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Биткоин в ходе торговой сессии в пике достиг $53 289, прибавив 1,59%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.
Таким образом, криптовалюта побила рекорд стоимости 52 тысячи долларов, который был установлен 17 февраля.
Ранее Лайф рассказывал, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о налоге на криптовалюту.
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