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Биткоин продолжает бить рекорды: новый исторический максимум — $53 тысячи

Ещё два дня назад криптовалюта стоила 52 тысячи долларов.

19 февраля 2021, 14:59

Фото © Pixabay

Биткоин в ходе торговой сессии в пике достиг $53 289, прибавив 1,59%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

Таким образом, криптовалюта побила рекорд стоимости 52 тысячи долларов, который был установлен 17 февраля.

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Ранее Лайф рассказывал, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о налоге на криптовалюту.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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