Американки переоделись в старушек, чтобы вне очереди привиться от ковида
Медики быстро вычислили обман и отказали им в вакцинации.
Фото © Pixabay
Две жительницы американского штата Флорида в возрасте 34 и 44 лет замаскировались под пожилых дам, чтобы вне очереди получить вторую дозу вакцины от коронавируса, которая предназначалась для людей старше 65 лет. Однако медики быстро вычислили обман и отказали им в прививке.
По данным газеты The Washington Post, инцидент произошёл 17 февраля в округе Орандж. Медперсонал сразу обратил внимание на предприимчивых американок, поскольку те выглядели крайне нелепо. Реальный возраст женщин удалось установить с помощью проверки их водительских удостоверений.
Как сообщил представитель управления штата по здравоохранению Рауль Пино, обеим дамам отказали в прививке, но обвинений пока предъявлять не стали. Он отметил, что после этого случая в пункте вакцинации усилили контроль.
Ранее Лайф писал, что в Пакистане полиция задержала мужчину в маске волка, который наводил жуть на прохожих. В отношении шутника возбудили уголовное дело, его заключили под стражу. Сам хулиган не согласился с обвинениями. Он заявил, что вовсе не пытался устрашить людей, а просто соблюдал требования властей носить маску.
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