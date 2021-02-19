Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Американки переоделись в старушек, чтобы вне очереди привиться от ковида

Медики быстро вычислили обман и отказали им в вакцинации.

19 февраля 2021, 14:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Две жительницы американского штата Флорида в возрасте 34 и 44 лет замаскировались под пожилых дам, чтобы вне очереди получить вторую дозу вакцины от коронавируса, которая предназначалась для людей старше 65 лет. Однако медики быстро вычислили обман и отказали им в прививке.

Во Франции создали убивающую коронавирус маску

Во Франции создали убивающую коронавирус маску

По данным газеты The Washington Post, инцидент произошёл 17 февраля в округе Орандж. Медперсонал сразу обратил внимание на предприимчивых американок, поскольку те выглядели крайне нелепо. Реальный возраст женщин удалось установить с помощью проверки их водительских удостоверений.

Как сообщил представитель управления штата по здравоохранению Рауль Пино, обеим дамам отказали в прививке, но обвинений пока предъявлять не стали. Он отметил, что после этого случая в пункте вакцинации усилили контроль.

Ранее Лайф писал, что в Пакистане полиция задержала мужчину в маске волка, который наводил жуть на прохожих. В отношении шутника возбудили уголовное дело, его заключили под стражу. Сам хулиган не согласился с обвинениями. Он заявил, что вовсе не пытался устрашить людей, а просто соблюдал требования властей носить маску.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Инфекционист назвал процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

сегодня в 14:43

В Подмосковье медики спасли женщину с ковидом и стопроцентным поражением лёгких

сегодня в 14:10

Маленькую американку признали дочерью трёх отцов

сегодня в 14:51

"Норникель" не станет обжаловать решение суда о компенсации в 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ-3

сегодня в 14:35

Главный матч жизни: Медведев уже трижды обыгрывал Джоковича, но нужно это сделать ещё раз

сегодня в 14:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1