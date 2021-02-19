Американки переоделись в старушек, чтобы вне очереди привиться от ковида

Две жительницы американского штата Флорида в возрасте 34 и 44 лет замаскировались под пожилых дам, чтобы вне очереди получить вторую дозу вакцины от коронавируса, которая предназначалась для людей старше 65 лет. Однако медики быстро вычислили обман и отказали им в прививке.

По данным газеты The Washington Post, инцидент произошёл 17 февраля в округе Орандж. Медперсонал сразу обратил внимание на предприимчивых американок, поскольку те выглядели крайне нелепо. Реальный возраст женщин удалось установить с помощью проверки их водительских удостоверений.

Как сообщил представитель управления штата по здравоохранению Рауль Пино, обеим дамам отказали в прививке, но обвинений пока предъявлять не стали. Он отметил, что после этого случая в пункте вакцинации усилили контроль.

Ранее Лайф писал, что в Пакистане полиция задержала мужчину в маске волка, который наводил жуть на прохожих. В отношении шутника возбудили уголовное дело, его заключили под стражу. Сам хулиган не согласился с обвинениями. Он заявил, что вовсе не пытался устрашить людей, а просто соблюдал требования властей носить маску.

Авторы