Посол США в России раскрыл, какой вакциной от ковида привьётся
Ранее МИД РФ предложил всем иностранным дипломатам пройти вакцинацию.
Джон Салливан. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Посол США в России Джон Салливан заявил, что он сам и другие сотрудники дипломатической миссии сделают прививку от коронавирусной инфекции той вакциной, которая поступит к ним из Госдепартамента.
"Когда мы получим вакцину от Государственного департамента США, я и мои коллеги привьёмся ею", — цитирует РИА "Новости" слова дипломата.
Ранее дипломаты из Испании и Белоруссии вакцинировались "Спутником V". Как рассказывал Лайф, МИД РФ предложил привиться от ковида всем иностранным дипломатам, на что в дипмиссиях отреагировали по-разному.
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