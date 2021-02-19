Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Посол США в России раскрыл, какой вакциной от ковида привьётся

Ранее МИД РФ предложил всем иностранным дипломатам пройти вакцинацию.

19 февраля 2021, 13:50
<p>Джон Салливан. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Джон Салливан. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Посол США в России Джон Салливан заявил, что он сам и другие сотрудники дипломатической миссии сделают прививку от коронавирусной инфекции той вакциной, которая поступит к ним из Госдепартамента.

"Когда мы получим вакцину от Государственного департамента США, я и мои коллеги привьёмся ею", — цитирует РИА "Новости" слова дипломата.

Тридцатая страна одобрила российскую вакцину "Спутник V"

Тридцатая страна одобрила российскую вакцину "Спутник V"

Ранее дипломаты из Испании и Белоруссии вакцинировались "Спутником V". Как рассказывал Лайф, МИД РФ предложил привиться от ковида всем иностранным дипломатам, на что в дипмиссиях отреагировали по-разному.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1