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Путину доложили об уголовных делах за растрату средств, выделенных на борьбу с ковидом

Одно из громких преступлений выявили в Иркутской области, где похитили 30 миллионов рублей.

19 февраля 2021, 10:46

Путину доложили об уголовных делах за растрату денег, выделенных на борьбу с ковидом. Видео © LIFE

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что особое внимание сейчас сосредоточено на тех денежных средствах, которые были выделены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

"Совместно с Центральным банком выработаны определённые критерии и введён специальный код, по которому банки нам сообщают о том, что есть подозрительные операции как раз с этими деньгами. Это позволило нам выявить преступление в Иркутской области, там министр здравоохранения арестован, 30 миллионов денежных средств, которые были похищены, сейчас тоже арестованы", — сказал Чиханчин.

Экс-министра здравоохранения Иркутской области арестовали по делу о закупке масок

Экс-министра здравоохранения Иркутской области арестовали по делу о закупке масок

Он добавил, что аналогичная работа ведётся в Санкт-Петербурге по делу о строительстве и переоборудовании медицинских центров. Там, по словам Чиханчина, проявилась аффилированность, сейчас в ситуации разбирается Генеральная прокуратура.

А ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, сколько чиновников осудили за коррупцию с 2011 года. Одним из показательных случаев глава СКР назвал уголовное дело в отношении главы Администрации Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова, который получил от местных предпринимателей более 30 миллионов рублей в качестве взяток.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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