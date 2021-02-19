Лолита раскрыла имя шестого мужа

В прошлом году рядом с российской певицей Лолитой Милявской заметили нового мужчину: пара вместе была в Израиле, а затем избранник приходил на концерты звезды в Москве. В январе этого года влюблённых "застукали" милующимися на пляже в Дубае, а в СМИ грянула сенсационная новость о том, что 57-летняя Лолита тайно вышла замуж в шестой раз. В программе "Новогодняя маска" на телеканале НТВ Филипп Киркоров предположил, что певица сильно изменилась, поскольку влюбилась, на что артистка неожиданно ответила: "Вообще-то, я уже замужем!" Корреспондент портала "Дни.ру" позвонил Лолите и узнал, что на самом деле происходит в её личной жизни.

"Подтверждаю! У меня семейные отношения. Но в этот раз мы решили обойтись без традиционного загса, где я уже успела побывать не один раз. В моей жизни были свадебные церемонии на Сейшелах, роспись в Лас-Вегасе, в той самой часовне, где венчался Элвис Пресли, даже свадьба по каббалистическому обряду была. А новых церемоний ещё не придумали, так что мы решили голову этим не забивать", — рассказала Лолита.

По словам певицы, у каждого члена её семьи уже есть "по коробочке с кольцами", оставшимися от предыдущих свадеб. На этот раз звезда и её избранник решили не тратиться, а просто подарили друг другу смешные амулеты и объявили родственникам за обедом, что теперь их можно называть мужем и женой.

"У меня роман с Романом! Сразу хочу предупредить: не будет обложек журналов, съёмок на ТВ и пышных свадеб", — заявила Милявская, отметив, что её возлюбленный — человек непубличный и состоятельный.

На вопрос корреспондента, как шестой супруг артистки относится к её работе и популярности, Лолита ответила, что, когда человек всю жизнь серьёзно занят бизнесом, он уважает и желание другого работать. По словам певицы, когда она озвучила Роману предложение Юрия Грымова сыграть главную роль Агафьи Тихоновны в пьесе "Женитьба" в театре "Модерн" и показала ему безостановочный график репетиций в течение полутора месяцев, тот произнёс только одну фразу: "Я горжусь тобой, детка!"

"Кстати, в этом спектакле у меня будет целых шесть женихов. Точнее, семь, включая режиссёра Юрия Грымова. Давайте считать, что эти полтора месяца репетиций я замужем за театром", — заключила Лолита.

Как ранее писал Лайф, Лолита Милявская удивила поклонников неожиданным признанием, что снова вышла замуж. В новогоднем выпуске шоу "Маска" звезда появилась на сцене в костюме подарка, и ведущие долго гадали, кто же скрывается за этим нарядом. Когда артистка сбросила верхнюю часть и предстала в обтягивающем комбинезоне и ботфортах, все отметили, что она замечательно выглядит и очень постройнела. Подробности о карьере и личной жизни Лолиты читайте на сайте uznayvse.ru.

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