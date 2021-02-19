"Это что за покемон": в Приморье обнаружили неизвестное науке животное — видео
Специалисты предполагают, что зверь может быть носителем редкой генетической мутации.
В Приморском крае зоозащитники нашли в лесу неизвестного науке зверя. Об этом сообщает пресс-служба центра "Амурский тигр" в "Инстаграме".
По мнению специалистов, попавший на видео зверёк с большой вероятностью является альбиносом енотовидной собаки или носителем редкой генетической мутации по аналогии со знаменитым "белым" бенгальским тигром.
Животное удалось "поймать" в объектив во время рейда инспекторов. На кадрах видно, что светлый пушистый зверёк сначала пытается скрыться за кустами в снегу, а затем убегает. Вопрос, "что за покемон" попал на видео, остаётся открытым, в шутку отметили зоозащитники.
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