"Это что за покемон": в Приморье обнаружили неизвестное науке животное — видео

В Приморском крае зоозащитники нашли в лесу неизвестного науке зверя. Об этом сообщает пресс-служба центра "Амурский тигр" в "Инстаграме".

По мнению специалистов, попавший на видео зверёк с большой вероятностью является альбиносом енотовидной собаки или носителем редкой генетической мутации по аналогии со знаменитым "белым" бенгальским тигром.

Животное удалось "поймать" в объектив во время рейда инспекторов. На кадрах видно, что светлый пушистый зверёк сначала пытается скрыться за кустами в снегу, а затем убегает. Вопрос, "что за покемон" попал на видео, остаётся открытым, в шутку отметили зоозащитники.

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