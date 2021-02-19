Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Почти все подшофе: Голубкина показала редкое фото с Высоцким и Мироновым

Снимок, на котором запечатлены дружеские посиделки, датируется 1978 годом.

19 февраля 2021, 10:17

Фото © "Кинопоиск"

Приёмная дочь советского актёра Андрея Миронова Мария Голубкина порадовала поклонников редким архивным фото, на котором изображены Владимир Высоцкий и её отец в компании друзей на домашней вечеринке. Кадром Голубкина поделилась на своей станице в "Инстаграме".

"На фото: Кирилл Ласкари (брат Андрея Миронова. — Прим. Лайфа), Марина Влади, Высоцкий и мои родители. Все под chаuffe, исключая В.С.", — уточнила актриса в подписи к снимку.

7 советских актёров, которых обожала вся страна, но им всё равно не дали звание народного артиста

7 советских актёров, которых обожала вся страна, но им всё равно не дали звание народного артиста

Подписчики Голубкиной сразу же восхитились архивным фото. "Таких больше не делают", "Легендарная компания", "Какие все молодые, красивые и талантливые!" — написали пользователи Сети. Фолловеры также надеются, что Мария впредь будет делиться подобными кадрами как можно чаще.

Ранее приёмный сын Армена Джигарханяна показал последнее фото отца. Снимок был сделан перед тем, как известного режиссёра забрали в одну из клиник Москвы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Звезда фильмов "Ты у меня одна" и "Всё будет хорошо" Горонок попал в больницу после ссоры с женой за ужином

сегодня в 01:00

Борщ и плов вместо плей-офф. Хоккеист Миронов рассказал Лайфу, как проводит карантин на даче

5 апреля, 10:36

"Ты бесишь меня, Остин": Земфира выпустила клип по мотивам популярной мобильной игры

сегодня в 09:09

Стало известно, каким продуктовым брендам россияне доверяют больше всего

сегодня в 10:10

Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о новых санкциях против "Северного потока — 2"

сегодня в 10:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1