Почти все подшофе: Голубкина показала редкое фото с Высоцким и Мироновым
Снимок, на котором запечатлены дружеские посиделки, датируется 1978 годом.
Фото © "Кинопоиск"
Приёмная дочь советского актёра Андрея Миронова Мария Голубкина порадовала поклонников редким архивным фото, на котором изображены Владимир Высоцкий и её отец в компании друзей на домашней вечеринке. Кадром Голубкина поделилась на своей станице в "Инстаграме".
"На фото: Кирилл Ласкари (брат Андрея Миронова. — Прим. Лайфа), Марина Влади, Высоцкий и мои родители. Все под chаuffe, исключая В.С.", — уточнила актриса в подписи к снимку.
Подписчики Голубкиной сразу же восхитились архивным фото. "Таких больше не делают", "Легендарная компания", "Какие все молодые, красивые и талантливые!" — написали пользователи Сети. Фолловеры также надеются, что Мария впредь будет делиться подобными кадрами как можно чаще.
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