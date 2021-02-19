Почти все подшофе: Голубкина показала редкое фото с Высоцким и Мироновым

Приёмная дочь советского актёра Андрея Миронова Мария Голубкина порадовала поклонников редким архивным фото, на котором изображены Владимир Высоцкий и её отец в компании друзей на домашней вечеринке. Кадром Голубкина поделилась на своей станице в "Инстаграме".

"На фото: Кирилл Ласкари (брат Андрея Миронова. — Прим. Лайфа), Марина Влади, Высоцкий и мои родители. Все под chаuffe, исключая В.С.", — уточнила актриса в подписи к снимку.

Подписчики Голубкиной сразу же восхитились архивным фото. "Таких больше не делают", "Легендарная компания", "Какие все молодые, красивые и талантливые!" — написали пользователи Сети. Фолловеры также надеются, что Мария впредь будет делиться подобными кадрами как можно чаще.

Ранее приёмный сын Армена Джигарханяна показал последнее фото отца. Снимок был сделан перед тем, как известного режиссёра забрали в одну из клиник Москвы.

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