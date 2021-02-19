Стало известно, каким продуктовым брендам россияне доверяют больше всего

Исследовательский холдинг "Ромир" составил рейтинг заметности и доверия производителей продуктов питания, которые присутствуют на территории России. В опросе, результаты которого есть в распоряжении Лайфа, приняли участие полторы тысячи человек из разных регионов страны.

Выяснилось, что лучше всего россияне знают компанию Coca-Cola (её назвало 95% респондентов), Nestle (95%) и Danone (93%). Также высоким показателем отметилась Mars (90%). Лучше других разбираются в этих брендах россияне в возрасте от 25 до 44 лет. При этом самая низкая осведомлённость и уровень доверия к этим компаниям отмечается среди граждан от 56 лет.

Между тем в рейтинге доверия лидирует Danone — эту компанию выбрало 90% опрошенных. Далее идут Nestle (89%), Ferrero и Mars (по 85%). Также интересно отметить, что мужчины чаще, чем женщины, доверяют компаниям Coca-Cola (72% против 61%) и Red Bull (62% против 51%). Этим же производителям чаще среднего доверяют россияне до 25 лет.



"Высоким доверием пользуются компании, большая часть бизнеса которых занимают категории с высокой частотой покупки: молочная продукция, кондитерские изделия и напитки. Ключевые игроки категории CSD Coca-Cola, Red Bull и PepsiCo прочно закрепили позиции среди своей целевой аудитории — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет", — пояснила директор по работе с клиентами холдинга "Ромир" Ксения Пайзанская.

Ранее россияне рассказали, кому доверяют из знаменитостей. Так, большинство жителей страны отдают предпочтение в этом вопросе телеведущему Ивану Урганту, Андрею Малахову и Константину Хабенскому. В рейтинг доверия также попали Владимир Соловьёв, Дмитрий Нагиев и другие медиаперсоны.

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