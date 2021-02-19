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Стало известно, каким продуктовым брендам россияне доверяют больше всего

В опросе поучаствовали жители различных регионов страны.

19 февраля 2021, 10:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Исследовательский холдинг "Ромир" составил рейтинг заметности и доверия производителей продуктов питания, которые присутствуют на территории России. В опросе, результаты которого есть в распоряжении Лайфа, приняли участие полторы тысячи человек из разных регионов страны.

Большая часть россиян перестала доверять телевидению

Большая часть россиян перестала доверять телевидению

Выяснилось, что лучше всего россияне знают компанию Coca-Cola (её назвало 95% респондентов), Nestle (95%) и Danone (93%). Также высоким показателем отметилась Mars (90%). Лучше других разбираются в этих брендах россияне в возрасте от 25 до 44 лет. При этом самая низкая осведомлённость и уровень доверия к этим компаниям отмечается среди граждан от 56 лет.

Между тем в рейтинге доверия лидирует Danone — эту компанию выбрало 90% опрошенных. Далее идут Nestle (89%), Ferrero и Mars (по 85%). Также интересно отметить, что мужчины чаще, чем женщины, доверяют компаниям Coca-Cola (72% против 61%) и Red Bull (62% против 51%). Этим же производителям чаще среднего доверяют россияне до 25 лет.

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Названы самые распространённые марки легковых автомобилей в России

"Высоким доверием пользуются компании, большая часть бизнеса которых занимают категории с высокой частотой покупки: молочная продукция, кондитерские изделия и напитки. Ключевые игроки категории CSD Coca-Cola, Red Bull и PepsiCo прочно закрепили позиции среди своей целевой аудитории — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет", — пояснила директор по работе с клиентами холдинга "Ромир" Ксения Пайзанская.

Ранее россияне рассказали, кому доверяют из знаменитостей. Так, большинство жителей страны отдают предпочтение в этом вопросе телеведущему Ивану Урганту, Андрею Малахову и Константину Хабенскому. В рейтинг доверия также попали Владимир Соловьёв, Дмитрий Нагиев и другие медиаперсоны.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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