Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о новых санкциях против "Северного потока — 2"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на публикации в западной прессе о новых антироссийских санкциях, связанных со строительством газопровода "Северный поток — 2". В Кремле выразили надежду на то, что у наших партнёров возобладает "здравое видение ситуации" и они откажутся идти по пути "совокупного давления".

"Мы ещё не знаем, о каких санкциях писал Bloomberg и другие, но мы надеемся, что здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге этого совокупного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность", — подытожил Песков.

Напомним, что, по информации Bloomberg, США не включат немецкие компании в новый список санкций, связанных с "Северным потоком — 2": в санкционном перечне упоминается только несколько организаций, связанных с Россией. Эксперты полагают, что невключение немецких компаний в список означает, что администрация Джо Байдена хочет остановить строительство проекта, не испортив при этом отношений с Германией.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже.

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