Bloomberg раскрыл, кто войдёт в новый пакет санкций по "Северному потоку — 2"

США не включат немецкие компании в новый список санкций, связанных со строительством газопровода "Северный поток — 2". Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Bloomberg.

По данным СМИ, в санкционном перечне упоминается только несколько организаций, связанных с Россией. Отмечается, что доклад по газопроводу сделают в конгрессе в пятницу.

Эксперты полагают, что невключение немецких компаний в список означает, что администрация Джо Байдена хочет остановить строительство проекта, не испортив при этом отношений с Германией.

Напомним, "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже.

Ранее сообщалось, что Германия и США начали переговоры по "Северному потоку — 2". Берлин настаивает на том, что газопровод должен быть достроен.

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