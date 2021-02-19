"Прутьями по заднице хлестал": мать задержанного в Подмосковье "мага"-педофила попыталась его оправдать
По её словам, всё было заранее оговорено, в том числе форма "обряда".
Фото © Pixabay
Мать жителя подмосковного Долгопрудного, которого задержали по подозрению в педофилии, уверена, что его оговорили. Напомним, ранее сообщалось, что мужчина завербовал подростка в "школу магии" и изнасиловал. При этом, по словам пострадавшего школьника, были и другие жертвы.
Женщина же считает, сын просто проводил с мальчиком некий "ритуал", о котором его попросил сам несовершеннолетний.
"Как я понимаю, что как будто какой-то был ритуал. Ну, так мне адвокат сказал, я-то с ним не разговаривала. Он как будто ритуал проводил, чего-то по заднице прутьями хлестал, и всё на этом", — приводит слова матери Пятый канал.
Женщина утверждает, что всё было заранее оговорено, в том числе форма "обряда". По её словам, ребёнок сам фотографировал всё происходящее.
"Адвокат говорит, скорее всего, может быть, они и занимаются этим вообще. Не эзотерикой, а деньги выманивают. Адвокат говорит, что там как будто вся семья занимается этим", — добавила мать задержанного.
Ранее сообщалось, что в Воронеже педофил надругался над десятилетней девочкой в овраге, который находился по пути в школу.
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