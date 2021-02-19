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В Брянске направили в суд дело местного блогера, обвинившего ветерана ВОВ в госизмене

Речь идёт о видео на YouTube, в котором автор канала Сергей Маслов заявил, что отец губернатора Александра Богомаза якобы сотрудничал с контрразведкой "Абвера".

19 февраля 2021, 10:35

Фото © Агентство "Москва"

Брянскими следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного блогера, обвинившего участника Великой Отечественной войны в государственной измене. Дело расследовалось по части 5 статьи 128.1 УК РФ "Клевета, соединённая с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления".

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По имеющимся данным, обвиняемый — местный блогер Сергей Маслов. На региональном оппозиционном YouTube-канале он заявил, что отец губернатора Брянской области Александра Богомаза во время Великой Отечественной войны якобы сотрудничал с контрразведкой "Абвера", тем самым обвинив его в государственной измене. Это оказалось ложью.

Как следует из материалов уголовного дела, Богомаз-старший в результате ожесточённых боёв с применением немцами нервнопаралитического газа в районе города Керчи попал в фашистский лагерь "Шталаг-326" вместе с другими красноармейцами.

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"В лагере он сохранил верность Родине и веру в победу, не выполнял указания оккупантов, за что подвергался суровым наказаниям, позже осуществил побег и продолжил служить в рядах Красной армии. В ноябре 1945 года получил государственную награду "За Победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945", сообщили Лайфу в региональном СКР.

Материалы уголовного дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд. Маслову может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Отметим, что громкий резонанс вызвало и другое дело об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны — Игната Артёменко, которого оппозиционер Алексей Навальный в одном из своих роликов назвал "продажным холуём и позором страны". На возмутительное высказывание обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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