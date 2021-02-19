Кубышка на "светлое будущее": Сбер рассказал, на что чаще всего копят россияне

Как рассказали РИА "Новости" в Сбере, 33% россиян откладывают деньги на светлое будущее или подушку безопасности. На эти цели люди сберегают от 100 до 500 тысяч рублей. Замыкают список самых популярных поводов скопить деньги путешествия (15% респондентов), и только 5% россиян экономят ради того, чтобы потом оплатить учёбу. Причём речь идёт не только о высшем образовании, но также о водительских курсах, обучении на бровиста, диджея, грумера и даже специалиста по нумерологии.