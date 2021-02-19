Кубышка на "светлое будущее": Сбер рассказал, на что чаще всего копят россияне
На первом месте по популярности — техника, а замыкает список оплата обучения в вузе или на курсах.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Крупные покупки и создание финансовой подушки безопасности стали самыми популярными среди россиян поводами откладывать деньги. Как выяснили аналитики Сбера, 50% жителей страны, использующих сервис накопления "Цели", мечтают приобрести телефон, планшет, игровую приставку или ноутбук. Следом идут автомобиль и квартира.
Как рассказали РИА "Новости" в Сбере, 33% россиян откладывают деньги на светлое будущее или подушку безопасности. На эти цели люди сберегают от 100 до 500 тысяч рублей. Замыкают список самых популярных поводов скопить деньги путешествия (15% респондентов), и только 5% россиян экономят ради того, чтобы потом оплатить учёбу. Причём речь идёт не только о высшем образовании, но также о водительских курсах, обучении на бровиста, диджея, грумера и даже специалиста по нумерологии.
Ранее в университете "Синергия" россиянам рассказали о самом эффективном способе накопления денег. Оказалось, что наиболее безопасным, хоть и достаточно низкодоходным является способ накопления на банковских вкладах.
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