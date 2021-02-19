Тридцатая страна одобрила российскую вакцину "Спутник V"
Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры.
Фото © Sputnikvaccine.com
Применение российской вакцины от ковида "Спутник V" одобрено уже в 30 странах мира — тридцатой стал Сан-Марино. Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
"РФПИ объявляет о решении Министерства здравоохранения Сан-Марино, старейшей в мире конституционной республики, одобрить применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", — говорится в сообщении.
Напомним, РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, это произошло 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля научный журнал Lancet обнародовал итоги испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от ковида. Приём российской вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев.
Кроме того, накануне стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", также создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.
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