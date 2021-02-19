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Тридцатая страна одобрила российскую вакцину "Спутник V"

Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры.

19 февраля 2021, 11:17
<p>Фото © Sputnikvaccine.com</p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Применение российской вакцины от ковида "Спутник V" одобрено уже в 30 странах мира — тридцатой стал Сан-Марино. Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о решении Министерства здравоохранения Сан-Марино, старейшей в мире конституционной республики, одобрить применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", — говорится в сообщении.

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Напомним, РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, это произошло 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля научный журнал Lancet обнародовал итоги испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от ковида. Приём российской вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев.

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Кроме того, накануне стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", также создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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