В Подмосковье врачи удалили пациентке 12-литровую кисту

В подмосковном Ступине врачи удалили пациентке 12-литровую кисту в брюшной полости, сообщает пресс-служба Минздрава области. 50-летняя женщина обратилась к медикам с жалобами на увеличение живота, боль и дискомфорт.

Фото © Пресс-служба Минздрава Московской области

"На операции обнаружилось, что это очень редкая киста забрюшинного пространства, которая расположена за всеми внутренними органами. В стенках кисты проходил мочеточник от правой почки, что нарушало её работу", — рассказал заведующий хирургическим отделением ступинской больницы Макар Хачатуров.

Он отметил, что киста из-за своего размера сместила все внутренние органы. Во время операции врачи аккуратно отделили её от всех органов, повреждений не обнаружилось. Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.

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