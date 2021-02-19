В Подмосковье врачи удалили пациентке 12-литровую кисту
Она сместила все внутренние органы, а через её стенки проходил мочеточник от правой почки.
Фото © Пресс-служба Минздрава Московской области
В подмосковном Ступине врачи удалили пациентке 12-литровую кисту в брюшной полости, сообщает пресс-служба Минздрава области. 50-летняя женщина обратилась к медикам с жалобами на увеличение живота, боль и дискомфорт.
Фото © Пресс-служба Минздрава Московской области
"На операции обнаружилось, что это очень редкая киста забрюшинного пространства, которая расположена за всеми внутренними органами. В стенках кисты проходил мочеточник от правой почки, что нарушало её работу", — рассказал заведующий хирургическим отделением ступинской больницы Макар Хачатуров.
Он отметил, что киста из-за своего размера сместила все внутренние органы. Во время операции врачи аккуратно отделили её от всех органов, повреждений не обнаружилось. Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.
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