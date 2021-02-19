Неизвестные ранили ножом смотрителя старейшего маяка России

Вечером 18 февраля в экстренные службы поступило сообщение о нападении на смотрителя маяка "Толбухин" в Кронштадте (Санкт-Петербург) Дмитрия Масько. Неизвестные нанесли мужчине ножевое ранение, сейчас он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Напавшего на него объявили в розыск. Экскурсовод Музея маячной службы Ирина Босенко рассказала газете "Петербургский дневник", что пока известно лишь то, что маяк подвергся нападению, а Дмитрий получил серьёзное ранение.

"Никаких подробностей о том, как всё произошло, пока нет. Но мы, как историки маяков, от себя можем сказать, что маяк "Толбухин" — это старейший российский маяк, он постоянно находится в центре интереса широкой публики. Люди подходят к нему очень близко по льду, если это возможно, а сейчас зима как раз позволяет это сделать. Кто-то просто смотрит на него, фотографирует и уходит, но не подходит близко. Дмитрий всегда предупреждает, что на маяк он никого не пустит, потому что это закрытый объект. Возможно, люди пытались всё же попасть туда, и Дмитрий выполнил свой долг, свои служебные обязанности, не пустив их на маяк. Вероятнее всего, из-за этого и получился конфликт", — рассказала Босенко.

По словам экскурсовода, то, что маяк так близко расположен к Кронштадту и Петербургу, это иногда провоцирует подобные вторжения. Так, например, задний створный маяк Морского канала Петербурга, который полностью автоматизирован, также подвергался нападению два года назад. Но тогда в результате инцидента никто не пострадал, поскольку на маяке никто не живёт.

"Туда пришла компания людей, которые с помощью болгарки подпилили замок, открыли маяк, побыли там десять минут, а потом, когда они спустились и их встретили сотрудники МЧС, они уже на берегу разбирались с полицией. После них были обнаружены надписи на дверях, всё было открыто нараспашку, что очень вредит маяку из-за осадков. А "Толбухин", которому уже 300 лет, — это памятник. Поэтому, к сожалению, под вниманием таких людей маяки тоже оказываются. И опасность профессии смотрителя в этом и заключается — Дмитрию пришлось вчера держать удар", — добавила Босенко.

Экскурсовод отметила, что все работники Музея маячной службы находятся в ожидании информации о самочувствии пострадавшего Дмитрия Масько. От их лица и от себя Ирина выразила надежду, что "всё закончится благополучно, он выздоровеет, вернётся на маяк и продолжит служить".

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