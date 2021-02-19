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Сэкономил на бензине: в Москве курьер проехался в трамвае вместе с мопедом — видео

Горе-водителю грозит штраф, а возможно, даже лишение свободы.

19 февраля 2021, 13:58

В Москве курьер заехал в трамвай прямо на мопеде. Видео © Telegram / Дептранс Москвы

В Москве доставщик пиццы заехал в трамвай прямо на мопеде. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса столицы в телеграм-канале.

"На просьбы и жалобы пассажиров курьер не отреагировал и продолжил ехать в трамвае. Зато на такое поведение отреагировал Мосгортранс", — говорится в сообщении.

На водителя мопеда уже пишут заявление в полицию. Ему грозит штраф, а если действия признают хулиганством, то, возможно, и лишение свободы.

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В Дептрансе призвали соблюдать правила и оставаться адекватными, отметив, что приветствуют пользование городским транспортом, но угроза безопасности и нарушение комфорта других пассажиров недопустимы.

Ранее Лайф рассказывал, что мужчина, сбитый на остановке на севере Москвы, переходил дорогу на красный.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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