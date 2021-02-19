На Ямале дерзкий белый медведь задрал лису на глазах у вахтовиков — видео

На Ямале вахтовики сняли видео, на котором белый медведь охотится на полярных лисиц в непосредственной близости от жилых вагончиков. Запись была опубликована на "Ютубе".

На кадрах видно, что грозный хищник без лишних церемоний сначала искал себе пропитание в мусорном контейнере, а потом схватил одну из лисиц. При этом всё происходило на расстоянии не более десяти метров от людей. Однако это не смутило ни вахтовиков, ни самого медведя.

"Этому мишке лучше не попадаться, он мясо любит", — прокомментировал происходящее один из рабочих.

А прошлой зимой в Арктике белые медведи начали есть друг друга. По словам учёных, хищники и раньше иногда нападали на себе подобных, но в последнее время ситуация достигла тревожных масштабов. Дошло до того, что самцы нападали на самок, а медведицы поедали собственных детёнышей.

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