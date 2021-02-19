В Петербурге мужчина с ножом напал на охранника консульства Украины — видео

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

В Петербурге мужчина с ножом напал на охранника украинского консульства. Видео © LIFE

Вооружённый ножом мужчина напал на охранника консульства Украины в Петербурге. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент произошёл 19 февраля около полудня на улице Бонч-Бруевича. В здание попытался зайти мужчина, который по неизвестной причине нанёс ножевое ранение охраннику диппредставительства.

"У данного здания находился наряд полиции, который оперативно отреагировал на произошедшее: злоумышленник был обезврежен и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Потерпевшему полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь", — рассказали в пресс-службе.

Как сообщает "Фонтанка", пострадавшего 31-летнего охранника доставили в Мариинскую больницу. Медики оценили его ранение как лёгкое. Нападавшего задержали, им оказался 34-летний житель Санкт-Петербурга, отец которого является уроженцем Украины. Сейчас правоохранители устанавливают причины нападения.