В Питере вор-романтик украл сумочку у "нереально красивой" девушки и извинился в валентинке
Злоумышленника уже задержали, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Фото © УТ МВД России по СЗФО
В Санкт-Петербурге в дежурную часть транспортной полиции обратилась студентка из Казани, у которой неизвестный украл сумочку на вокзале. Однако эта история отличается от множества подобных. Пропажу нашли на ближайшей станции метро с запиской с комплиментами. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
Фото © УТ МВД России по СЗФО
Злоумышленником оказался безработный 22-летний уроженец Карелии. Он зашёл в здание вокзала, чтобы погреться, и обратил внимание на пару, которая решила посетить кафе. Когда молодые люди ненадолго отошли от вещей, вор воспользовался их отсутствием. Он забрал себе часть личных вещей потерпевших, а сумку с паспортом оставил на ближайшей станции метро. Он также добавил от себя записку с текстом: "Прости за сумочку. Ты нереально красивая".
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Сообщается, что часть похищенного правоохранители обнаружили у парня дома, а остальным он успел воспользоваться по своему усмотрению. На него завели уголовное дело по факту кражи. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье салон связи ограбили с помощью чёрного пакета и вешалки.
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