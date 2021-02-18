Салон связи в Подмосковье ограбили с помощью чёрного пакета и вешалки — видео

В подмосковном Звенигороде мужчина ограбил салон сотовой связи, вооружившись неожиданными предметами — чёрным пакетом и вешалкой. За "ограблением века" стоял уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

"Он попросил показать ему мобильный телефон. Затем покупатель достал из-под куртки некий предмет, завёрнутый в пакет. Угрожая им продавцу, злоумышленник похитил пять смартфонов и скрылся", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступника вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Его задержали при попытке продать украденные смартфоны. Четыре телефона у него изъяли, один он успел сбыть. Во время допроса мужчина сознался, что угрожал сотруднице магазина завёрнутой в пакет вешалкой для одежды. Орудие преступления впоследствии обнаружили неподалёку от места происшествия.

Подозреваемый арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

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